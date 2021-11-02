Две фуры и легковушка столкнулись на трассе Саранск — Ульяновск: два человека погибли

Согласно сообщению пресс-службы МВД Мордовии, 22 июня на трассе Саранск – Сурское – Ульяновск произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две фуры и ВАЗ-2109.

В результате аварии погибли два человека. На месте происшествия работают специалисты, устанавливаются обстоятельства происшедшего.

Движение на данном участке дороги приостановлено, сотрудники Госавтоинспекции регулируют трафик и предлагают водителям объезд по двум направлениям: автодорога Чамзинка — Отрадное — Кульмино — Б. Ремезенки; и от Чамзинского кольца по автодороге Саранск — Сурское — Ульяновск — Б. Березники — Саранск.