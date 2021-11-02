В Саранске прошло пожарно-тактическое занятие на АО «Оптиковолоконные Системы»

22 июня было проведено учебное пожарно-тактическое занятие на АО "Оптиковолоконные Системы". Согласно сценарию, на втором этаже технического помещения произошло короткое замыкание. На пульт диспетчерской службы поступил сигнал о возгорании. Площадь условного пожара составила 20 квадратных метров.

Благодаря слаженным действиям работников, горящее здание было своевременно эвакуировано. Однако в рамках учения на предприятии оставался один условный пострадавший.

Пожарно-спасательная часть немедленно приступила к тушению условного очага пожара. Для этого была установлена пожарная машина на водоисточник, прокладывалась магистральная линия и подавался ствол на тушение возгорания.

В то же время созданные звенья ГДЗС отправились на поиски человека, который оставался в здании.

Благодаря продуманным действиям всех участников учения, единственный пострадавший был успешно выведен в безопасную зону, подключен к дыхательному аппарату, и все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Условный пожар был ликвидирован, а пострадавшие были эвакуированы.