В Мордовии руководство школы-интерната подозревается в получении взятки от предпринимателя

В Мордовии возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего директора и 52-летнего завхоза ГБОУ "Шейн-Майданская школа-интернат" по подозрению в получении взятки в соответствии с частью 5 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в марте 2023 года между школой-интернатом и коммерческой организацией были заключены договоры на поставку мебели, компьютерной техники, учебного и лабораторного оборудования на общую сумму более 7 миллионов рублей. Однако директор организации должен был передать взятку в размере 5,5% от общей суммы заключенных договоров за заключение прямых договоров, минуя конкурсные процедуры, и своевременную оплату. В день 21 июня 2023 года в городе Саранске один из подозреваемых был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия после получения денежных средств в размере около 400 тысяч рублей, а затем второй был задержан по месту жительства.

В настоящее время проводятся комплексные следственные мероприятия, направленные на выявление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств.