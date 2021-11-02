В Мордовии выросла заболеваемость кишечными инфекциями

В Мордовии за последние четыре месяца зарегистрирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, как сообщает региональный Роспотребнадзор. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень заболеваемости вырос на 14,8%.

Вирусами, которые вызывают заболевание, являются ротавирусы, норовирусы, а также инфекции неустановленной этиологии. По данным ведомства, число последних случаев увеличилось на 63,4%. Заболеваемость сальмонеллезом выросла на 3%.

Специалисты призывают жителей региона быть более внимательными к своему здоровью, следить за правилами личной гигиены, обработки продуктов и приготовления пищи. Также важно не заглатывать воду при купании в водоеме, чтобы избежать возможного заражения.