В Мордовии действует однодневный «сухой закон»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Закона РМ от 16 апреля 2015 года № 18-З «О государственном регулировании розничного оборота алкогольной продукции на территории Республики Мордовия», 27 июня в Мордовии запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

В этот день ранее отмечался День молодежи, однако в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина от 2 мая 2023 года № 132-рп «О праздновании Дня молодёжи», празднование было перенесено на последнюю субботу июня. Основные торжества в республике прошли 24 июня 2023 года.