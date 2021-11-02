В Саранске возобновили строительство храма – часовни во имя Всемилостивого Спаса

На перекрестке улиц Фурманова и Серадзской в городе Саранске, где в настоящее время строится храм – часовня в честь Всемилостивого Спасителя, рабочие завершили установку лесов и начали кладку стен, используя кирпич. Прежде чем продолжить строительство, протоиерей Иоанн Просвирнин совершил молебен.

Напомним, что этот небольшой храм в столице Мордовии возведен в память о старом кафедральном соборе, который был разобран вместе с колокольней в 1930-1932 годах. В то время горожанам удалось спасти только несколько икон.