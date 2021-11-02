Еще два случая бешенства у домашних животных подтвердили в Мордовии

В ходе лабораторного исследования в Мордовии были выявлены еще два случая бешенства. У домашних животных в Ичалках и Казеевке Инсарского района - собаки и кошки, соответственно - было подтверждено смертельно опасное заболевание.

В связи с этим в Россельхознадзоре по Мордовии и Пензенской области сообщили, что Главой Республики Мордовия были установлены ограничительные мероприятия (карантин), а также утверждены планы мероприятий по локализации и ликвидации бешенства животных на территории данных населенных пунктов.

С начала текущего года в республике зарегистрировано четыре неблагополучных пункта, связанных с бешенством среди домашних хищных животных. Два случая были зафиксированы в Ичалковском районе, а по одному - в Инсарском и Темниковском районах.