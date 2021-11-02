Духовное управление мусульман Мордовии решило подарить детскую площадку Херсонской области

В начале июня делегация Правительства Республики Мордовия посетила школы, больницы и другие социальные учреждения Каланчакского муниципального округа Херсонской области, где представители Мордовии провели встречи с военнослужащими, местными жителями и беженцами, чтобы выяснить, в чем они нуждаются и какая помощь им необходима.

По результатам поездки Духовное управление мусульман Республики Мордовия приняло решение о создании современной детской площадки в центральном парке районного центра Каланчак. Во время посещения района муфтием Раилем Асаиновым был заключен договор со строительной организацией, которая начала подготовку основания для детской площадки со специальным травмобезопасным резиновым покрытием. Также был утвержден проект, согласно которому будут выполнены необходимые конструкции. Изготовление и монтаж площадки будут произведены в кратчайшие сроки, чтобы ее можно было ввести в эксплуатацию уже этим летом.

Напомним, весной текущего года Республика Мордовия взяла шефство над Каланчакским муниципальным округом Херсонской области. По поручению Главы Республики Мордовия Артёма Здунова, республика оказывает всестороннюю помощь в восстановлении инфраструктуры, организации работы учреждений здравоохранения, образования и других важных сфер социально-экономической жизни Каланчакского округа.