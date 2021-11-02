Курьер телефонных мошенников был осужден в Мордовии

По информации республиканской прокуратуры, 23-летний житель столицы Мордовии был осужден за мошенничество. Он работал курьером у группы телефонных мошенников, которые находили своих жертв в интернете. Часть похищенных ими денег он забирал в качестве заработка.

В конце апреля 2023 года подсудимый получил адрес пенсионерки, которая была обманута неизвестным лицом по телефону. Под видом того, что ее внук является виновником дорожно-транспортного происшествия и ей нужно заплатить 3 тысячи евро, чтобы оказать пострадавшей материальную помощь, пенсионерка передала подсудимому более 265 тысяч рублей, которые он забрал себе.

В ходе следствия ущерб был возмещен. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, который должен быть уплачен в доход государства.