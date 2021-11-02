Три автомобиля столкнулись в центре Саранска, один из них опрокинулся на крышу

В центре Саранска 28 июня произошло столкновение трех автомобилей - "Лады-Гранты", Hyundai-Solaris и "Лады-Весты". ДТП произошло на пересечении улиц Полежаева и Гагарина.

По данным ГИБДД Мордовии, авария произошла в 11:00 из-за водителя "Гранты", которому 34 года. При движении по второстепенной дороге на перекрестке он не уступил дорогу Solaris.

"В результате удара Solaris отбросило на автомобиль "Лада-Веста", который находился под управлением 35-летнего мужчины", - сообщили в госавтоинспекции региона.

К счастью, в результате этой аварии никто не пострадал. Водитель "Лады-Гранты" получил два протокола от госавтоинспекторов.

Представители ГИБДД напоминают, что "при желтом мигающем сигнале, неработающих светофорах или отсутствии регулировщика перекресток считается нерегулируемым, и водители обязаны руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков и установленными на перекрестке знаками приоритета".