В Мордовии в результате пожаров погибли 29 человек

За прошлый год и первые шесть месяцев текущего года в Мордовии не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Тем не менее на территории региона произошло 18 социально значимых происшествий, в которых погибли 33 человека, большинство из которых дети. Восемь детей погибли в ДТП, шесть – на водоемах, один – в результате пожара, и трое несовершеннолетних отравились угарным газом. Эти данные были представлены на правительственном часе руководителем республиканского МЧС Сергеем Репиным.

По данным спасательного ведомства, количество пожаров в текущем году почти увеличилось вдвое, и уже 29 человек погибли. Наиболее распространенными причинами возгорания стали неосторожное обращение с огнем, а также нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Незнание элементарных правил поведения в случае пожара также является одним из факторов, способствующих возникновению таких ситуаций.

Сотрудники МЧС усилили профилактическую работу и проводят разъяснения основных требований пожарной безопасности через 332 группы, включающие работников сельских и районных администраций, сотрудников МВД, МЧС и волонтеров. Специалисты надеются, что эта работа приведет к результатам.