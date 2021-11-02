Один из банков в Саранске был оштрафован за звонки коллекторов должнику

Филиал одного из российских банков был привлечен к административной ответственности судебными приставами в Саранске за настойчивые звонки коллекторов должнику. Житель республики обратился в региональную службу судебных приставов, жалуясь на несоблюдение банком положений действующего законодательства в отношении уведомлений о просроченной задолженности.

При проверке дела выяснилось, что мужчина действительно просрочил выплаты по кредиту. Банк обратился к сторонней организации, чтобы та взыскала долг. Для уведомления должника об этом использовались смс-сообщения.

Финансовое учреждение было привлечено к ответственности по статье "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". Оно было оштрафовано на 50 тысяч рублей.