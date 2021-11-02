Для чего используются нащельники металлические

Преимущества пластиковых окон неоспоримы. Из-за этих достоинств пластиковые окна встречаются повсеместно. Они отличаются высокой степенью надёжности, а также долгим эксплуатационным сроком. Кроме того, окна из этого материала обеспечивают жилищу или другому зданию хорошую теплоизоляцию. В сооружения с пластиковыми окнами практически не пропускается шум из внешних источников.

При монтаже пластиковых окон необходимо выполнить несколько условий. Одним из них, как правило, последним считается установка специальных нащельников. Особенно нащельники металлические необходимы для надёжного закрепления окна.

Применение металлических нащельников

Даже самые опытные мастера при установке окон могут совершать ошибки. Кроме того, убрать неровности и избежать дефектов при монтаже окон довольно-таки сложно. Чаще всего такие изъяны встречаются в местах между окном и стеной.

Для скрытия небольших дефектов, царапин и вмятин используются специальные защитные изделия. В их качестве применяются нащельники.

Обычно щели, которые возникают при установке окна, забивают монтажной пеной. Она помогает пустому месту не заполняться влагой, пылью и инородными частицами, которые способны нарушить устойчивость оконного строения. Однако применение пены не всегда помогает в целях защиты. Она довольно уязвима к атмосферному воздействию, поэтому место, заполненное пеной, приходится покрывать дополнительным слоем штукатурки.

Поэтому лучшим вариантом в защите окна считается нащельник. Монтаж этого элемента позволяет отказаться от применения пены, которая не всегда спасает пустующие места от загрязнений и даже гниения. Плюс к этому нащельники выглядят визуально приятно, из-за чего внешние характеристики оконной установки не портятся.

В чем преимущества металлических нащельников

Достоинства нащельников не заканчиваются на их надёжности и долговечности. Также, кроме визуально приятных характеристик, они обладают рядом других вспомогательных и положительных качеств.

Среди них отмечают:

Универсальность. Металлические нащельники можно установить в кирпичные дома и панельные здания.

Простота установки не требует особых познаний в строительстве, благодаря чему заняться монтажом нащельников может практически кто угодно.

Изделия разрабатывают из разных материалов, включая разнообразие металлов. Чаще всего встречаются нащельники из алюминия и оцинкованной стали, что напрямую влияет на качество изделий.

У металлических нащельников довольно гибкие края. Преимущество заключается в возможности скрыть любую неровность на откосе.

Установить металлические нащельники можно в ангаре, гараже или других помещениях производственного характера. Чтобы дизайн такой конструкции был лучше, нащельник покрывают одним слоем полиэстера. Нащельники из алюминия можно окрашивать в любые цвета с помощью порошкообразной краски. Это защищает окно от возникновения коррозионного налета.