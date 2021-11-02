В Мордовии главврачу районной больницы грозит до 12 лет колонии

В Ленинском суде столицы Мордовии в пятницу состоится заседание, на котором будет обсуждаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении главного врача Атяшевской районной больницы Александра Борисова, который обвиняется в получении взятки. Как сообщили в РИА «Инфо-РМ», уголовное дело было возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ, максимальное наказание по которой может составлять до 12 лет лишения свободы.

Александр Борисов занимает пост главного врача ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ» с апреля 2020 года и в 2014 году был награжден званием «Заслуженный врач Республики Мордовия».