Жителя Пензенской области осудили в Саранске за совращение школьницы

Житель Пензенской области был признан виновным в совращении несовершеннолетней школьницы, которой не исполнилось 14 лет, и получил приговор Ленинского районного суда Саранска.

По данным следствия, мужчина начал общение с девочкой из столицы Мордовии летом 2022 года через социальные сети, где заводил разговоры на темы сексуального характера и присылал откровенные фотографии. Также он неоднократно приезжал в Саранск и встречался с несовершеннолетней знакомой в съемной квартире и в своей машине, после чего интимные отношения между ними происходили по обоюдному согласию.

Ленинский районный суд признал В. Турлина виновным и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.