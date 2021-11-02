Дмитрий Поздняков назвал причину неприятного запаха в Саранске

Дмитрий Поздняков, председатель правительства Республики Мордовия, поделился результатами проверки, которую провели на ОАО «Птицефабрика «Атемарская». Ранее он уже сообщал, что предварительная версия причины неприятного запаха связана с халатным отношением руководства птицефабрики к нормам внесения удобрений в почву.

Специалисты управления Россельхознадзора по Республике Мордовия взяли образцы почвы с полей, принадлежащих птицефабрике, и направили их на независимую экспертизу. Результаты проверки показали, что правила обращения с органикой на фабрике были грубо нарушены, а санитарные нормы превышены в 10 раз. Сотрудники птицефабрики не обрабатывали данную органику должным образом, а вливали ее в жидком виде в землю, что привело к "сжиганию" земли и, вероятно, стало причиной неприятного запаха в Саранске 12 июня.

Дмитрий Поздняков обещал, что история не закончится на этом, и все отчеты и результаты проведенных анализов будут направлены в надзорные органы для дальнейшей работы.