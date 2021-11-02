В Саранске обсудили вопросы развития добровольческой поисково-спасательной деятельности

Дмитрий Поздняков, премьер-министр Республики Мордовия, провел заседание правительственной комиссии по профилактике правонарушений. На совещании были обсуждены вопросы развития молодежных добровольческих объединений и участия молодых людей в поисковых мероприятиях. Он отметил, что в последние дни в разных регионах страны происходят случаи пропажи детей, и время имеет решающее значение в спасении людей, особенно когда дело касается детей и пожилых граждан.

Поисково-спасательные объединения оказывают значительную помощь силовым структурам в нахождении без вести пропавших людей. В Республике Мордовия с 2018 года действует поисково-спасательный отряд «ПОИСК 13 РЕГИОН», а с 2020 года работает отряд «ЛИЗА АЛЕРТ». В прошлом году добровольцы привлекались к проведению мероприятий по поиску 121 пропавшего без вести человека, а в 2023 году - 56 раз.

На заседании обсуждалось привлечение большего числа добровольцев для проведения крупномасштабных поисковых мероприятий. Участники обсудили механизмы мотивации людей для участия в поисково-спасательной деятельности, а также возможности вовлечения молодежи в эту сферу через систему дополнительного образования.

Благодаря победе отряда «ПОИСК 13 РЕГИОН» в республиканском гранатовом конкурсе будет реализован проект по нахождению без вести пропавших граждан.