В Мордовии на первое июля объявлено оперативное предупреждение

Согласно прогнозу на 1 июля 2023 года, на территории Республики Мордовия возможны порывы ветра до 15 м/c во время грозы.
Для обеспечения безопасности во время грозы следует соблюдать следующие правила:
Если вы находитесь в доме, по возможности не выходите на улицу, закройте окна и дымоходы, чтобы избежать сквозняка. Также не рекомендуется топить печи, т.к. выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд.
Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).
Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки и антенн.
Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.