МЧС объявило оперативное предупреждение в Мордовии

В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые прогнозируются в Мордовии 3 июля, республиканское МЧС объявило оперативное предупреждение. По данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории региона ожидается кратковременный дождь и возможны грозы. Кроме того, ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 14 метров в секунду.

Для того чтобы минимизировать возможные негативные последствия, связанные с этими погодными явлениями, республиканское МЧС призывает граждан быть настороже и соблюдать меры безопасности. Кроме того, рекомендуется не выходить на улицу без необходимости и не оставлять на улице детей без присмотра взрослых.