В Мордовии не хватает добровольцев-поисковиков

В Мордовии действуют два поисково-спасательных отряда: «Поиск 13 Регион», основанный в 2018 году, и отряд «ЛизаАлерт», начавший свою работу в 2020 году. Добровольцы этих отрядов были привлечены к поиску пропавших людей 121 раз только в прошлом году и уже 56 раз в этом году.

Дмитрий Поздняков, премьер-министр регионального правительства, встретился с представителями поисково-спасательных объединений и отметил, что они оказывают значительную помощь силовым структурам в поиске без вести пропавших людей. Он подчеркнул, что время имеет решающее значение в спасении людей, особенно когда дело касается детей и пожилых граждан.

Однако, по оценкам самих поисковиков, количество волонтеров недостаточно для проведения крупномасштабных поисковых мероприятий. В связи с этим отряд «Поиск 13 Регион» выиграл республиканский грантовый конкурс на проект по нахождению без вести пропавших граждан. В целом, поисково-спасательные отряды в Мордовии играют важную роль в общественной жизни и помогают силовым структурам в поисках людей, которые нуждаются в помощи.