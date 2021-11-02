В зоопарке Саранска на свет появилась карликовая овечка Вафелька

В зоопарке Саранска появилась маленькая карликовая овечка Вафелька в семействе Бублика и Баранки. Пока что она питается материнским молоком, но уже начинает интересоваться травой и сеном. Порода карликовых овец была выведена во Франции и используется не только в качестве декоративных животных, но и для получения шерсти.

В зоопарке Саранска отметили, что в природе бараны питаются грубой растительностью, но в зоопарке они получают разнообразный рацион, который включает в себя сено, овес, овощи (морковь, капуста, свёкла), траву, зеленый салат и травяную муку.

Пополнение в зоопарке Саранска стало приятной новостью для посетителей. Новорожденная карликовая овечка Вафелька дополнит коллекцию животных и станет одним из популярных объектов привлечения внимания посетителей.