Пьяный гость устроил драку в одном из кафе Саранска

Раннее утро для персонала развлекательного заведения на улице Терешковой в Саранске оказалось неспокойным из-за инцидента, произошедшего с одним из посетителей. Как сообщили в Росгвардии Мордовии, тревожный сигнал поступил около 03:00.

Прибывшие на место происшествия патрульные выяснили, что 50-летний посетитель выпил и ссорился с другим гостем заведения. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой мужчина повредил стол.

Задержанный мужчина был доставлен в ближайший отдел полиции. Сумма ущерба, нанесенного в результате его неадекватного поведения, пока не подсчитана. Органы власти напоминают гражданам о важности соблюдения законов и правил поведения в общественных местах, чтобы избежать подобных инцидентов и обеспечить безопасность окружающих.