В Мордовии после опрокидывания автомобиля погибла 42-летняя женщина

В субботу, 1 июля, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария произошла на 35-м километре дороги, связывающей населенные пункты Потьма и Барашево. По предварительным данным, 34-летний водитель "Форд-Фьюжен" не обеспечил безопасный скоростной режим и улетел в кювет, где его машина перевернулась.

Как сообщили в пресс-службе, в автомобиле находилось трое пассажиров. 48-летний и 32-летний пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами, а 42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия.

По более точной информации, водитель "Форд-Фьюжен" не обладал водительским удостоверением. В отношении него было составлено несколько административных материалов, включая отказ прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и управление машиной водителем, не имеющим на это права.