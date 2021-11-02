В Саранске задержали мужчину, напавшего на прохожего

В Пролетарском районе столицы Мордовии сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью.

Ночью на улице Веселовского двое мужчин устроили драку. Потерпевший заявил сотрудникам Росгвардии, что его избил случайный прохожий.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали гражданина, внешне похожего на обидчика, недалеко от места происшествия. Потерпевший идентифицировал задержанного. Для проведения дальнейшего расследования и вынесения процессуального решения задержанный, родившийся в 1987 году, был доставлен в отдел полиции.