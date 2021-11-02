Несовершеннолетний мотоциклист в Мордовии пострадал в ДТП, которое сам же и устроил

Утром 3 июля 17-летний юноша был госпитализирован в одну из больниц города Саранска после того, как получил различные травмы в результате аварии, произошедшей на улице Маяковского в Рузаевке.

Согласно информации, предоставленной ГИБДД Мордовии, подросток, не имеющий водительских прав, решил прокатиться на мопеде. Однако, находясь у дома №10, он не учел боковой интервал и столкнулся с автомобилем Audi A4. Следует отметить, что оба участника аварии были трезвы.

По результатам произведенного расследования подростку была оказана необходимая медицинская помощь и он был доставлен в больницу для дальнейшего лечения.