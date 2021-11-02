Мордовские ученые создали капсулы для доставки пробиотиков в организм человека

Ученые Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева разработали новый метод получения капсул, которые могут доставлять лекарственные препараты в нужный отдел ЖКТ, сохраняя и высвобождая их с заданной скоростью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Сегодня доставка пробиотиков до нужного места является актуальной проблемой, поскольку, проходя через кислую среду желудка, многие из них могут погибнуть. Решить эту проблему позволяет упаковка пробиотиков в капсулы. Таким образом, микроорганизмы, попадая в кишечник, высвобождаются из оболочки в полном объеме и препарат действует эффективнее.

Капсулы содержат компоненты, такие как бактериальная целлюлоза, альгинат, хитозан и желатин, которые можно варьировать для регулирования доставки лекарственного вещества. Исследователи моделировали прохождение капсул через ЖКТ и установили, что капсула находится в желудке около 2-4 часов, а затем переходит в кишечник, где происходит постепенное высвобождение лекарственного вещества.

Ректор университета Дмитрий Глушко отметил, что данная разработка позволяет расширить ассортимент капсул. Он также подчеркнул, что на сегодняшний день нет известных прямых аналогов данного исследования, а косвенные имеют ряд недостатков, таких как неустойчивость в кислой среде, чувствительность к хелатирующим агентам и отсутствие контролируемого высвобождения вещества.

Пробиотики, упакованные в капсулы, чаще всего применяются при антибиотик-ассоциированной диарее (ААД). Пациенты, получающие инъекционные формы антибиотиков в больницах, часто страдают от нарушения баланса флоры, что приводит к болям, вздутию, сильной диарее и проблемам с пищеварением. Однако, если с первого дня лечения врач прописывает пробиотик, то неприятные симптомы не появляются. Пробиотики также можно принимать в виде таблеток при лечении антибиотиками.