В Следственном комитете Мордовии произошли кадровые перестановки

В Следственном комитете Мордовии произошли кадровые перемены. Старший лейтенант юстиции Алексей Михеев назначен на должность начальника Ардатовского межрайонного следственного отдела.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Алексей Михеев родился в 1993 году в Волгограде и в 2015 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности юриспруденция. Он начал свою службу в СК Мордовии в 2017 году, работая следователем в Рузаевке. Затем он перешел на должность следователя по особо важным делам в Пролетарском районе Саранска, после чего стал заместителем руководителя следственного отдела по Ленинскому району.

Таким образом, новый начальник Ардатовского межрайонного следственного отдела имеет богатый опыт работы в Следственном комитете Мордовии и, вероятно, сможет эффективно руководить работой своего отдела.