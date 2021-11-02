В Мордовии только 38% дорог соответствуют нормативным требованиям

РИА «Новости» опубликовал рейтинг российских регионов по качеству дорог. Согласно оценкам экспертов, Мордовия заняла 70-е место среди 85 регионов. По результатам 2022 года, только 38,6% автодорог межрегионального или межмуниципального значения в регионе отвечают нормативным требованиям.

Лидером рейтинга стала Москва с показателем 97,6% хороших дорог. Архангельская область заняла последнее место в списке, где только 13,3% магистралей соответствуют стандартам.

Таким образом, по данным рейтинга, качество дорог в Мордовии не удовлетворяет нормативным требованиям и значительно отстает от лидеров списка. Необходимо предпринимать дополнительные меры для улучшения состояния автодорог в регионе.