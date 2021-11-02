Пропавший без вести житель Мордовии едва не умер рядом с ж/д станцией

Местная жительница города Саранска написала письмо министру внутренних дел Мордовии, выражая благодарность оперативнику из 4-го отдела полиции, который помог найти ее без вести пропавшего брата. Согласно сообщению МВД республики, в июне женщина обратилась в полицию, сообщив о пропаже своего брата, страдающего старческой деменцией, который ушел из дома и не отвечал на звонки.

Оперативники провели мероприятия по розыску, но не смогли найти мужчину в тот же день. Поиски продолжились на следующий день и были успешными. Капитан полиции и жительница Мордовии нашли нуждающегося в медицинской помощи мужчину в районе дачных участков рядом с железнодорожной станцией Саранск-2.

В своем письме жительница столицы Мордовии отметила, что оперативник буквально помог ей спасти ее брата, который уже был изнеможен и не мог передвигаться самостоятельно.