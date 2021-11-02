В Мордовии сотрудника районной администрации задержали при получении взятки

Сотрудник Управления имущественных и земельных отношений администрации Лямбирского района Мордовии был задержан сотрудниками республиканского УФСБ за получение взятки. Мужчина в возрасте 35 лет получил деньги от индивидуального предпринимателя за помощь в получении и оформлении земельного надела площадью 3 гектара. Задержание произошло 29 июня 2023 года, когда сотрудник муниципального органа власти и директор коммерческого предприятия были задержаны с поличным при передаче взятки в размере 50 тысяч рублей.

По данным УФСБ, следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Мера пресечения для должностного лица была избрана в виде заключения под стражу, а для индивидуального предпринимателя - подписки о невыезде и надлежащем поведении.