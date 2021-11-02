В Рузаевке готовность новой детской поликлиники составляет 82%

Строительство новой детской поликлиники в городе Рузаевка завершено уже на 82%. На данный момент завершены отделочные работы, а также начата установка дверей и укладка линолеума. Осветительные приборы, произведенные в регионе, уже установлены на потолках. Кроме того, в настоящее время осуществляется закупка медицинского оборудования и необходимой мебели.

Ожидается, что в ближайшее время будет произведена поставка лифтового оборудования. В поликлинике будет установлено два лифта: пассажирский и больничный. Министр здравоохранения республики Мордовия Олег Маркин отметил, что строители работают в соответствии с графиком и планируется сдать объект в начале октября.

Кроме того, строители должны еще привести в порядок территорию поликлиники, произвести отделку фасада и установить ограждение.