На выезде из Саранска молодой водитель Peugeot 406 устроил ДТП

В ночь на 4 июля на выезде из столицы Мордовии произошло ДТП, в котором пострадал 19-летний парень. Как сообщает региональная ГИБДД, авария произошла на дороге Саранск – Кочкурово – гр. с Пензенской областью – Булгаково в первом часу ночи. По предварительной информации, 20-летний водитель Peugeot 406 не справился с управлением и съехал в кювет, где машина опрокинулась.

Пассажиром иномарки был 19-летний парень, который обратился за медицинской помощью в одну из больниц Саранска. К счастью, серьезных травм он не получил, и ему назначили лечение, после чего отпустили домой.

Однако на 20-летнего водителя Peugeot составили два протокола — за отсутствие регистрации и страховки. По этим фактам будет проведено дополнительное расследование.