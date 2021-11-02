Дочь спасла пожилую жительницу Саранска от действий мошенников

В Саранске 61-летняя жительница едва не стала жертвой мошенников, выдававших себя за следователя и банковского служащего. Об этом сообщили в МВД Мордовии.

По словам пострадавшей, сначала ей позвонил человек, выдававший себя за сотрудника правоохранительных органов, который сообщил, что в банк пришел незнакомец с доверенностью от ее имени и требует обналичить все ее деньги. Позднее ей позвонила представитель банка, которая подтвердила этот факт и посоветовала обналичить и перевести сбережения на "резервные счета", якобы открытые на ее имя.

Однако горожанка рассказала о происходящем своей дочери, которая объяснила, что звонки были от мошенников. В результате женщина избежала убытков в размере 170 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.