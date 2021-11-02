В Саранске гражданина Казахстана будут судить за кражу бижутерии из салона красоты

В Саранске завершено расследование уголовного дела, в котором фигурантом является 49-летний гражданин Казахстана. Его обвиняют в краже бижутерии из местного салона красоты, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным следствия, весной 2023 года мужчина проник в салон на улице Кочкуровской, где предоставляют услуги перманентного макияжа, и похитил 6 цепочек, 8 браслетов и две серьги из медицинского сплава на сумму более 12 тысяч рублей. Преступник был задержан патрульными в Ленинском районе города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при этом украденная бижутерия была на нем. В отделе полиции он признался в содеянном.

Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.