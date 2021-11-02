Республика Мордовия оказалась в списке регионов с низкой рождаемостью, по данным на июль 2023 года. Об этом сообщило издание ТАСС, ссылаясь на выступление вице-премьера Татьяны Голиковой на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам чиновницы, в Республике Мордовия отмечается снижение рождаемости, аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах России, в частности, в Ленинградской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Пензенской, Орловской, Саратовской и Тамбовской областях.

Вице-премьер отметила, что необходимо разработать дополнительные меры поддержки для семей с детьми, чтобы исправить ситуацию с рождаемостью в регионах. Она подчеркнула, что такие меры должны быть разработаны уже сейчас.