Глава Мордовии Артём Здунов встретился с врачами, вернувшимися из Херсонской области

Глава Республики Мордовия Артём Здунов встретился с врачами, вернувшимися из командировки в Каланчакский район Херсонской области, который является подшефным Мордовии. В течение месяца медики оказывали помощь местным жителям, и их работа получила высокую оценку.

Артём Здунов выразил благодарность медикам за самоотверженный труд и проявленное мужество. Он отметил, что в Каланчакском районе были большие проблемы со здравоохранением, наблюдался дефицит врачей, а инфраструктура здравоохранения находилась в плачевном состоянии. Глава региона подчеркнул, что здравоохранение должно стать приоритетом и пообещал направить в район больше специалистов.

Медики рассказали о своей работе в Херсонской области и о конкретных результатах выезда. За месяц педиатры и хирурги осмотрели около полутора тысяч детей, а диспансеризацию прошли почти 90% детского населения. Врачи поблагодарили руководство Мордовии за возможность помочь людям и за поддержку в командировке. Глава региона вручил всем награды.

В скором времени в Херсонскую область отправится следующая группа медиков из Мордовии вместе с рефрижератором с детской вакциной. А из Каланчакского района в Республику Мордовия приедут дети, которые будут проходить оздоровительные процедуры в санатории «Лесная сказка».