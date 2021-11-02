Дачник из Московской области был осужден в Мордовии за гибель жены

В Мордовии приговорили к 8 годам заключения 41-летнего жителя Московской области за жестокое избиение своей жены, которое привело к ее смерти. Преступление было совершено в августе 2022 года в селе Выша Зубово-Полянского района.

По данным следствия, в ночь на 6 августа мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сильно избил свою супругу. Женщина получила травмы, которые стали фатальными через несколько дней после происшествия, когда она находилась у родственников в Рязанской области.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы. Обвиняемый признал свою вину и рассказал подробности произошедшего на допросах.

Мужчина был приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Власти Мордовии напомнили, что насилие в отношении женщин и детей является недопустимым и будет пресекаться в соответствии с законом.