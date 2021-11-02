В Мордовии перед судом предстанет 38-летний мужчина, ограбивший сельский магазин

В Мордовии скоро начнется судебное разбирательство по делу деревенского разбойника, который ограбил магазин в селе Семилей в один из зимних вечеров. 38-летний местный житель вошел в лавку и заявил: "Это ограбление, я буду стрелять! Отдайте мне все деньги, которые есть в кассе", при этом прятал руку под курткой.

Продавщица испугалась и передала преступнику 2 тысячи рублей из кассы. Как только разбойник ушел, женщина немедленно вызвала правоохранительные органы.

"Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам возле его дома. Украденные деньги были изъяты. В отношении гражданина была применена мера пресечения - запрет на определенные действия. Он полностью признал свою вину в совершенном преступлении", - сообщили в МВД по РМ.

В ближайшее время подсудимый должен предстать перед судом.