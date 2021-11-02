В центра Саранска появился первый диагональный пешеходный переход

В столице Мордовии был установлен экспериментальный диагональный пешеходный переход на перекрестке улицы Б. Хмельницкого и проспекта Ленина, как сообщил мэр Саранска Игорь Асабин в своем телеграм-канале.

Отличительной особенностью разметки на диагональных переходах являются пунктирные линии красного цвета, которые обладают светоотражательным эффектом. Это позволяет пешеходам и автомобилистам безопасно передвигаться по переходу в темное время суток.

"На данном участке наблюдается интенсивное пешеходное движение, поэтому создание диагонального перехода делает переход через дорогу на другую сторону улицы более удобным для пешеходов", – подчеркнул Игорь Асабин.

Это первый диагональный пешеходный переход в Саранске, однако в будущем будут рассмотрены и другие участки дорог, где можно применить подобные переходы.