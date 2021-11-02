В Мордовии две сотрудницы украли 4 миллиона рублей у «Почты России»

В Мордовии было вынесено решение по делу двух жительниц республики в возрасте 32 и 34 лет соответственно. Согласно приговору суда, одна из женщин, занимавшая должность начальника отделения почтовой связи, была осуждена на 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и оштрафована на 105 тысяч рублей за совершение преступлений, связанных с присвоением и похищением более 4 миллионов рублей, принадлежащих «Почте России», за два года.

Другая женщина, руководитель группы по контролю учета операций, была осуждена на 1 год и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Она отбудет свой срок в 2036 году, когда ее младшему ребенку исполнится 14 лет. Суд признал ее виновной в оказании содействия в хищении и использовании своей банковской карты для перевода денег, а также в предоставлении советов по сокрытию следов.