Минлесхоз предупреждает жителей Мордовии о пожароопасной ситуации

В связи с отсутствием осадков в Мордовии растет уровень пожарной опасности. По информации регионального Министерства лесного хозяйства, с 6 по 10 июля температура воздуха поднимется до +32 градусов. Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

Напоминается, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 40 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом в РДС Минлесхоза РМ по телефону 8 (8342) 23-41-50, единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112 или лесную охрану Рослесхоза по телефону 8-800-100-94-00.