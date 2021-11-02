Жителям Саранска теперь нельзя купаться на прудах «Старт» и «Луховский»

Управление Роспотребнадзора по Республике Мордовия запретило купаться жителям Саранска на прудах "Старт" и "Луховский". По информации пресс-службы ведомства, качество воды в этих водоемах не соответствует микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что купание в этих прудах представляет угрозу для жизни и здоровья людей, а также может привести к заражению инфекцией. На данный момент безопасно купаться только в "Лесном озере" и "Зеленой роще", где вода соответствует требованиям санитарных правил и норм.