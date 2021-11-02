В Саранске уже 9 лет ведутся поиски местного жителя

В Саранске, столице Республики Мордовия, до сих пор не найден мужчина, который пропал в ноябре 2014 года. По данным полиции, он ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Мужчина был худощавого телосложения и ростом 175-180 см. В момент исчезновения он был одет в черную болоньевую куртку, черную вязаную шапку, синие джинсы, серую толстовку и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении этого человека, сообщить по телефонам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102(02).