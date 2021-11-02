В Рузаевском районе в результате ДТП погибли пять человек

За первые полгода в Рузаевском районе произошло 26 ДТП, в которых погибли пять человек, а 44 получили травмы. Основными причинами аварий является превышение скорости, нарушение правил движения на перекрестках и выезд на встречную полосу.

Для снижения количества дорожных происшествий сотрудники Госавтоинспекции района в июле будут проводить рейды и профилактические мероприятия. В рамках этой инициативы мероприятия «Встречная полоса» состоятся 14 и 28 июля, «Детское автокресло» — 12 и 26 июля, «Перевозчик» — 11 и 18 июля, «Пешеходный переход» — 13 и 27 июля, а «Нетрезвый водитель» — 7, 11 и 18 июля.

Представители Госавтоинспекции еще раз обращаются к водителям с просьбой быть крайне внимательными и осторожными на дороге, а также строго соблюдать правила дорожного движения.