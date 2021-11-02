Пенсионера из Саранска обманули криптовалютные мошенники

В Саранске полиция проводит проверку в отношении 68-летнего местного жителя, который стал жертвой мошенников. В поисках выгодных сделок с цифровыми активами пожилой человек потерял почти 200 тысяч рублей.

Согласно информации, представленной МВД по РМ, инвестор из Саранска получил звонок от аналитика финансового рынка с предложением о выгодных вложениях в криптовалюту. По совету незнакомца потерпевший зарегистрировался на сайте и начал вносить деньги на свой счет.

Вначале пенсионер вложил небольшую сумму, но затем продолжал вносить все больше и больше денег в течение нескольких дней. Когда сумма достигла 180 тысяч рублей, мужчина заметил, что его деньги начали исчезать со счета. После того как администрация сайта перестала отвечать на его звонки, он обратился в полицию.

В настоящее время полиция проводит расследование и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности причастных к мошенничеству.