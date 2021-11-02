На Инерке в Мордовии поселятся дикие утки

В Мордовии на территории регионального значения памятника природы «Озеро Инерка», который является особо охраняемой природной зоной, планируется заселить диких уток. Согласно информации, представленной региональным министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, акция «Утиная территория», направленная на выпуск молодых крякв, состоится в субботу, 8 июля, в 10:30.

Одной из основных целей этой инициативы является применение биотехнических мер в охотничьих угодьях Республики Мордовия, включающих приобретение и выпуск молодых крякв для обогащения озера популяцией водоплавающей дичи. К участию в этой акции приглашаются все желающие, подчеркнули в министерстве.