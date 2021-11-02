Утонувшего подростка в Мордовии искали несколько часов

В пятницу в селе Парапино Ковылкинского района Мордовии произошла трагедия – 15-летний подросток утонул. Как сообщает МЧС республики, сигнал о происшествии поступил в 18:02. Мальчик отдыхал на пляже вместе с отцом и решил искупаться, хотя не умел плавать.

Дно водоема около берега является мелководьем, но потом - резкий обрыв, о котором мальчик не знал. Он моментально ушел под воду. Спасти его не удалось, как подчеркнули в МЧС.

Поиски тела длились более трех часов. Водолазы Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы нашли мальчика в 15 метрах от берега на глубине около 6 метров.