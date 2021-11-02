Мэр Саранска рассказал горожанам о ремонте дорог

В ходе прямого эфира глава городского округа Саранск Игорь Асабин отвечал на вопросы жителей.

Наиболее часто жители интересовались вопросами о ремонте дорог. Особенно волновало жителей состояние дороги к улице Ульянова и далее к Мордовскому республиканскому кожно-венерологическому и Республиканскому онкологическому диспансерам.

Мэр Саранска сообщил, что на данном участке в настоящее время проводятся работы по укладке асфальта, которые планируют завершить в ближайшее время.

Игорь Асабин также отметил, что вся информация о ремонте дорог доступна на официальном сайте Администрации городского округа Саранск.