Жительница Мордовии отметила столетний юбилей

Недавно жительница города Саранска, Пелагея Григорьевна Никулкина, отпраздновала свой 100-летний юбилей. Ее поздравил глава Мордовии, Артем Здунов. Именнинице вручили новый холодильник, букет и торт.

Пелагея Григорьевна родилась в селе Судосево Большеберезниковского района. После окончания школы она работала в колхозе, переживая военные годы. В 50-х годах она переехала в Саранск вместе со своим сыном и работала на заводе ЖБК-1 до пенсии.

Глава Мордовии пожелал юбилярше здоровья и мира, отметив, что у нее заботливые сын, внуки, правнучка и даже праправнучка, и пожелал ей хорошего здоровья на многие годы.