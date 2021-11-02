Обстоятельства смерти 16-летнего подростка в Мордовии выясняют следователи

Следователи Следственного комитета (СК) устанавливают обстоятельства гибели подростка, который утонул в водоеме в селе Парапино Ковылкинского района Мордовии. Напомним, инцидент произошел в пятницу в водоеме, не предназначенном для купания, где 15-летний подросток находился вместе с отцом. По предварительной информации, мальчик утонул.

Тело подростка было обнаружено в воде спасателями Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы.

В связи с данной трагедией Ковылкинским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Республике Мордовия проводится процессуальная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего инцидента.